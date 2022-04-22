اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 02:50 م
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إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوى الغربى ببنى سويف

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:01 م
إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوى الغربى ببنى سويف إسعاف ــ أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أصيب 5 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة الفشن اتجاه المنيا دائرة محافظة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل الفشن جلال حمدي سيد 16 سنة مصاب باشتباه  كسر بالذراع الأيسر، ومصطفي ممدوح علي 17 سنة  ، وإسلام أشرف بدوى 18 سنة، وعماد حمدي سيد 33 سنة، وأحمد سعيد أحمد 30 سنة جميعهم مصابين  يجروح و كدمات ومقيمين محافظة أسيوط .

تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.
 


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