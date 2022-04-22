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إصابة 12 شخصا فى تصادم سيارتين وميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:41 م
إصابة 12 شخصا فى تصادم سيارتين وميكروباص بطريق شبرا بنها الحر طريق شبرا بنها الحر
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها محافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية في اتجاه بنها، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي ومستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية، بطريق شبرا بنها الحر اتجاه بنها.

على الفور، انتقل رجال المرور والأمن ومركز شرطة بنها لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم سيارتين ملاكى وثالثة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم جميعا لمستشفي بنها التعليمي ومستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مرور القليوبية

طريق شبرا بنها الحر

تصادم سيارتين ملاكى

سيارة ميكروباص

دراجة نارية

إصابة 12 شخص

محافظة القليوبية

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