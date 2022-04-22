إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس

وكالات الأنباء

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.

يشار إلى أن جبل صبيح يشهد مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال التى تسعى إلى السيطرة عليه لصالح التوسع الاستيطانى.