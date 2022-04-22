أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا بـ10 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- ورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
- برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
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