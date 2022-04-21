اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 03:44 م
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 21 أبريل 2022 02:44 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 10 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا 10‎ جنيهات
‏- بلح بارحى 34 جنيها
‏‎- البسلة 12.5 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- ورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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