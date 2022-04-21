اليوم السابع
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6 نصائح غذائية وصحية هامة فى شهر رمضان.. "المشى لحرق السعرات"

الخميس، 21 أبريل 2022 08:00 ص
6 نصائح غذائية وصحية هامة فى شهر رمضان.. "المشى لحرق السعرات" ممارسة رياضة المشى - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يُعد شهر رمضان من أكثر شهور العام فرصة لتعديل النظم الغذائية غير الصحية، والإلتزام بحمية لتقليل الوزن، حيث يكون للجسم قابلية طبيعية على التعود على النظام الغذائى الصحى، ولن يستغرق ذلك سوى أيام.
 
وقدم المعهد القومى للتغذية، عدة نصائح غذائية وصحية يمكن اتباعها فى رمضان، منها:
 
1- تجنب الوجبات السريعة والجبات الشعبية المُحضرة خارج المنزل، وعند الضرورة لذلك فينبغى الشراء من أماكن موثقة تراعى قواعد النظافة وسلالامة الغذاء.
 
2- تعتبر البقوليات مثل الفول والحمص والعدس، وجبة مثالية للسحور لأنها تؤخر الإحساس بالجوع أثناء النهار.
 
3- ينصح بمزاولة رياضة المشى فى رمضان لحرق السعرات الحرارية الزائدة، بدلا من الجلوس أمام التلفاز وتناول المسليات وأطباق الحلويات.
 
4- اجعل السلاطة صنفا أساسيا على سفرة الإفطار فى شهر رمضان، حيث أن الخضروات الطازجة مصدر للمياه، الألياق والمعادن والفيتامينات، كما تقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول فى الدم، وتساعد على التخلص من السمنة.
 
5- تجنب المخللات والأطعمة المملحة تفاديا للشعور بالعطش فى نهار رمضان، والإكثار من شرب الماء خلال الليل.
 
6- تجنب المشروبات عالية السكر قدر الإمكان، مثل: المياة الغازية، عصير قمر الدين، الكركديه والتمر هندى، والعصائر المعلبة، واستبدلهم بمشروبات صحية ومغذية مثل: عصير البرتقال الطبيعى، عصير البرتقال والجزر، عصير الليمون، عصير الجوافة، عصير الفراولة، اللبن بالتمر بدون سكر.
 

المعهد القومى للتغذية

الصيام

تقليل الشعور بالجوع فى رمضان

التغلب على العطش فى رمضان

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