وكيل الأزهر بالإسكندرية يتفقد امتحانات المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية بسموحة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الخميس، امتحانات المستوى الرفيع لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمعهد سموحة النموذجي؛ للاطمئنان على مستوى الامتحان، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورافقه عبد السميع أحمد مدير التعليم النموذجي، ومصطفى البهي مدير التعليم الابتدائي، و محمد عفيفي مدير إدارة وسط التعليمية الأزهرية.



وأكد الوكيل الشرعي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، كما تفقد اللجان، وتابع سجل حضور وانصراف الطلاب، وشدد على منع الغش بكافة صوره وأشكاله، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم.



وكانت قد عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا بمديري المراحل التعليمية ( التعليم الثانوي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الابتدائي، والتعليم النموذجي، والتعليم النوعي، والتعليم الخاص، ورياض الأطفال )، و موجهي العموم جميع التخصصات، ومدير الكمبيوتر التعليمي، ومدير رعاية الطلاب، ومدير التوجيه الفني، ومدير التنسيق، مديري الإدارات التعليمية؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات النقل، والشهادات.



جاء ذلك بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على توفير كافة احتياجات اللجان، وتجهيز اللجان، وتواجد الموجه أثناء فض مظاريف الأسئلة، ومتابعة اللجان بشكل مستمر، ومتابعة النظافة داخل وخارج اللجان، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وسرعة التواصل مع مدير الإدارة أو مدير المرحلة في حال وجود أي مشكلة؛ لسرعة حلها، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل بروح الفريق، والحرص على أن تخرج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية، كما أكد مدير الشئون القانونية على الحذر من المخلفات أثناء الامتحانات، والعمل على منعها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وأوضح بعض الجزاءات التي تترتب على المخلفات خلال الامتحانات.