وفد أمريكى يزور جزر سليمان خلال ساعات بعد توقيعها اتفاق أمنى مع الصين

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيارة وفد أمريكى لجزر سليمان خلال ساعات بعد توقيع الجزر لاتفاق أمني مع الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت بكين، أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادى.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني".

ولم تقم جزر سليمان التي كانت مسرحا لجبهة قتال في الحرب العالمية الثانية علاقات مع الصين إلا عام 2019 بعد الابتعاد عن تايوان.

وكانت قد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبرام الصين اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان، والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في مسعى لإحباط تمدد بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ومن جانبه، نفى رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري وجود أى نية لديه للطلب من الصين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان.