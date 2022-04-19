اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين توقع اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان يثير قلق واشنطن

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:57 م
الصين توقع اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان يثير قلق واشنطن الصين - أرشيفية
وكالات

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أكدت بكين، الثلاثاء، أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع جزر سليمان، تخشى حكومات غربية من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "وقّع وزيرا خارجية الصين وجزر سليمان رسميا مؤخرا الاتفاق الإطاري بشأن التعاون الأمني".

ولم تقم جزر سليمان التي كانت مسرحا لجبهة قتال في الحرب العالمية الثانية علاقات مع الصين إلا عام 2019 بعد الابتعاد عن تايوان.

وكانت قد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إبرام الصين اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان، والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في مسعى لإحباط تمدد بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ومن جانبه، نفى رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري وجود أى نية لديه للطلب من الصين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان

ولكن رغم ذلك، فإن مسودة مسربة أثارت مخاوف أستراليا والولايات المتحدة من حصول الصين على موطئ قدم عسكري جديد في جنوب المحيط الهادي.

 

 


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