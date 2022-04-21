وأشارت المصادر أيضا إلى أنه من المتوقع أن يناقش كيشي أيضا كيفية التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة ويؤكد مع أوستن أهمية تعزيز تحالفهما الثنائي في مواجهة الصين، بحسب وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

وأضافت المصادر أنه خلال محادثاتهما المقبلة ، من المرجح أن يؤكد أوستن وكيشي إنهما لن يتسامحا مع محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في شرق آسيا بالقوة، مع مراعاة الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان.