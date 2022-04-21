وزير الدفاع الروسى: نسيطر على ماريوبول بأكملها باستثناء مصنع "آزوفستال"

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير الدفاع الروسى، أن القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بأكملها باستثناء مصنع "آزوفستال"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، قد أكد فى تصريحات له، إن القوات الروسية ستحكم السيطرة على مصنع الصلب في ماريوبول الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".