اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:51 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: 2224 قتيلا و2897 مصابا مدنيا منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:03 م
الأمم المتحدة: 2224 قتيلا و2897 مصابا مدنيا منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء تم تسجيل 5121 ضحية مدنية للنزاع، بينهم 2224 قتيلا و2897 مصابا.


وأوضح المكتب الأممي في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، اليوم الأربعاء أن 825 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1403 مصابين بمنطقتى دونستيك ولوجانسك، لافتا إلى مقتل 746 مدنيا وإصابة 1078 أخرين في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.


وأضاف أن 1399 مدنيا قتلوا وأصيب 1494 أخرين في مناطق أوكرانية، هي: (كييف، وشيركاسى، وشيرنهيف، وخاركيف، وخيرسون، وميكولايف، واوديسا، وسومى، وزابورزهيا، ودينيبروفسك، وبولتافا)، بالإضافة إلى مناطق جيتومير.


وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.


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