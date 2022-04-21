ورشة عمل حول مهارات العمل الجماعى لمدراء مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر فعاليات ورشة عمل تدريبية حول مهارات القيادة وأهمية العمل الجماعي لمدراء مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت الورشة تبادل وتناقل الخبرات بين مدراء ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر حول ما يلى: (مهارات القيادة - كيفية بناء فريق العمل - أهمية العمل الجماعي - إدارة الأفراد - أهمية الهيكل التنظيمي لتوزيع العمل - أهمية التطوير الذاتي).

وكذلك شملت ورشة العمل التدريبية لمدراء مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أسباب مقاومة بعض التعليمات وكيفية التعامل معها؛ مما يضمن تحسين بيئة العمل وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المقدمة داخل تلك الوحدات والمراكز الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بالمحافظة.

وفى نفس السياق، استكملت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر.

وتسير فعاليات المبادرة بالأقصر، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك"، وخاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.