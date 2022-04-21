وجع القلب.. نقل جثامين 3 أشقاء ضحايا حادث الإسماعيلية لدفنهم بدمياط.. لايف وصور

دمياط - معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان يا وجع قلب والديهم .. مصرع 3 أشقاء طلاب "طب وصيدلة" في حادث بالإسماعيلية وتجهيز جنازتهم فى دمياط.







استيقظ أهالى محافظة دمياط على خبر مؤسف وحزين وهو وفاة 3 أشقاء من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية /العريش وهم :



محمود أحمد عثمان 22 سنة، وآية عثمان 24 سنة والاء عثمان 19 سنة، وتوفوا أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى مسقط رأسهم بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد.



وأصيب شخص آخر يدعى محمود الكحلاوى طالب بجامعة سيناء، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج.



كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف عل أسبابة وملابساتة واستصدار قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم ونقلهم الدفن بمقابر الأسرة بقرية أم الرزق.



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