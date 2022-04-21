واشنطن: لدينا مؤشرات على دعم الجيش الصيني القوات الروسية

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي داليب سينج، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى مؤشرات على دعم الجيش الصيني القوات الروسية، وأن الصين تشاطر روسيا سعيها لتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أن الشركات والمصارف الصينية تبدي حذرها بشكل عام، ولا تقدم على انتهاك مباشر للعقوبات أو استغلال الثغرات في الرقابة على الصادرات ولكن هناك مؤشرات مثيرة للقلق على أن الجيش الصيني يقدم الدعم للقوات الروسية عبر مختلف القنوات المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أن الصين تشاطر روسيا اهتمامها بتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب، وتسعى لإنهاء هيمنتها على النظام العالمي، متابعا: يمكن القول أيضا إن بكين تبدي اهتماما بإطالة أمد الصراع الحالي بين روسيا والغرب لأن ذلك قد يستنفد قوى الجانبين ويتيح للصينيين وسيلة للضغط، وخاصة على روسيا وتحويلها إلى شريك أصغر بالنتيجة.

ولفت نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي إلى أن الصين تبدي اهتماما كذلك بأن تنظر إليها الأطراف الأخرى في الساحة الدولية على أنها "عضو مسؤول" في المجتمع الدولي.