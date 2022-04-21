اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تطرح لائحة آداب المهنة للحوار المجتمعى

الخميس، 21 أبريل 2022 04:00 ص
نقابة أطباء الأسنان تطرح لائحة آداب المهنة للحوار المجتمعى الدكتور أحمد مسعد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد مسعد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قرر طرح لائحة آداب المهنة للحوار الجتمعى، لإتاحة الفرصة لكافة أطباء الأسنان فى المشاركة وإبداء الرأى، مشيرا إلى تلقى النقابة لأراء الأعضاء من خلال التسليم باليد بمقر النقابة العامة، أو فى النقابات الفرعية بالمحافظات، أو إيميل النقابة أوالجوجل فورم والتى تم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للنقابة.
 
 
وأشار مسعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهدف من لائحة آداب المهنة هى حماية المريض وتقديم خدمة جيدة له، وحماية للطبيب أيضا، بحيث تحدد شكل العلاقة بينه وبين المريض، وكيفية التعامل بين الأطباء وبعضهم أيضا، لافتا إلى إلى أن البند الخامس من اللائحة الخاص بمعايير تقديم الخدمات شهد لغطا حول تفسيره، حيث يحدد هذا البند صلاحيات الطبيب بالنسبة للإجراءات الطبية التى يمارسها، وتصور البعض بأن تلك المادة تضع قيودا على طبيب الأسنان الممارس العام.
 
 
ودعا عضو مجلس نقابة الأسنان، كافة أطباء الأسنان بالمشاركة وتقديم المقترحات للوصول لصيغة نهائية تحافظ على حقوق المهنة ومنتسبيها، ليتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة الأول من يوليو 2022.

نقابة الاسنان

لائحة اداب مهنة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

لائحة اداب مهنة طب الاسنان

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