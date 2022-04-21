ندوة عن "تعزيز قيم المواطنة فى مواجهة الفكر المتطرف" بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة النشاط الثقافي والفني وبالتعاون مع الإدارة العامة للمدن الجامعية، ندوة بعنوان "تعزيز قيم المواطنة في مواجهة الفكر المتطرف"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تأتي الندوة تنفيذا لخطة الأنشطة الطلابية بالجامعة والبرنامج التثقيفي لرفع وعي وإدراك الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الطلاب المستهدفين من تنظيم هذه اللقاءات التنويرية والثقافية التي تحرص إدارة الجامعة على تنظيمها لتنمية روح الولاء وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، وحث الطلاب على قراءة التاريخ المصري الذي يضم الكثير من الإنجازات والقدوة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وتناولت محاضرة الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة "الشباب والدولة.. حقائق وأرقام"، المواطنة في الدستور المصري ومقارنته ببعض الدساتير الأخرى ومدى نضج النموذج المصري في التعامل مع هذا الموضوع، وأوضح د العدوي كيف ترسم الهوية الوطنية ودور الجغرافيا في رسم السياسة وكيف تقاس درجة المواطنة.

كما شرح الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بعض القضايا الوطنية في صورة أرقام ودلالات للتعبير عن قياس درجة المواطنة من باب المعرفة والإلمام بكل ما يخص ويهم الوطن مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والموازنة العامة المصرية دلالات وأرقام وقضية الدعم، وخصوصا للمواد البترولية بشكل خاص والطاقة بشكل عام.

‎وأشار العدوي، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على إمدادات الكميات المستوردة من القمح والأسعار وبيان أهمية المشروع القومي الدولة في السنوات السابقة، ومشكلة التعديات على الأراضي الزراعية بالتوازي مع أزمة المياه من نهر النيل ودور الشباب في تعريف المجتمع بجملة التحديات وكيفية التعامل المجتمعي الرشيد.