اليوم السابع
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محاربة القيم المتطرفة فى ندوة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:51 م
محاربة القيم المتطرفة فى ندوة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ محاربة القيم المتطرفة في ندوة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة النشاط الثقافي والفني وبالتعاون مع كلية الآداب بالجامعة اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "دور الجامعة في مواجهة القيم المتطرفة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد طه علام، أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية، والدكتور هناء عبد العظيم متولي، أستاذ علم النفس المساعد.

تأتي الندوة تنفيذا لخطة الأنشطة الطلابية بالجامعة بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وحرصا من إدارة الجامعة على زيادة وعي الشباب الجامعي وصقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم.

وتناول الدكتور محمد طه دياب علام، أسس العقيدة السليمة وكيفية تحقيق الإيمان السليم والإلحاد وأسبابه ومخاطر الإلحاد على منظومة القيم في المجتمع والخطاب الديني الرشيد ودوره في معالجة القيم المتطرفة والأدوار الثقافية والاجتماعية في مواجهة مثل هذه القيم والأدلة والشواهد على وجود ووحدانية الذات الإلهية مثل الأدلة العقلية والحسية والمادية.

وأوضحت الدكتور هناء عبد العظيم متولي، ظاهرة المثلية الجنسية في الحضارات المختلفة والأصل التاريخي والتسمية لها في الحضارات الإغريقية والمصرية والبابلية وأسباب المثلية الجنسية وأعراضها وطرق العلاج والوقاية منها.

الحضور في الندوة
الحضور في الندوة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

محاربة القيم المتطرفة في ندوة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ
محاربة القيم المتطرفة في ندوة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

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