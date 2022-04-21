اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة توعوية لأصحاب الأراضى الزراعية بأهمية توريد الأقماح للصوامع بالفيوم

الخميس، 21 أبريل 2022 01:14 م
ندوة توعوية لأصحاب الأراضى الزراعية بأهمية توريد الأقماح للصوامع بالفيوم جانب من الندوة التوعوية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مسئولى مديريتى الزراعة والرى بمحافظة الفيوم، الندوات التوعوية للفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية، بأهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطنى وقومى، إضافة لتشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الرى والميكنة الزراعية الحديثة.

 

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجمعية الزراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والنائبين محسن أبو سمنة، ومحمد ثابت الجمال عضوى مجلس النواب، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من مسئولى الزراعة والرى بالفيوم، وحشد من الفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية.

 

أشار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، إلى أن الحملات التوعوية تأتى فى إطار الحرص على حث أصاب الأراضى الزراعية، بتوريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، كواجب وطنى وقومى فى ظل الأحداث والأزمات الأخيرة التى تمر بها معظم دول العالم.

 

وأضاف، بأن الندوات مستمرة طوال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، مع استمرار الندوات التوعية بشأن تشجيع المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى حصاد محصول القمح وتجهيز أراضيهم للزراعة، بما يوفر الوقت والجهد ويعمل على جودة نقاوة المحصول، فضلاً عن التوجه لنظم الرى الحديث بدلاً من الرى بالغمر لما له من فوائد عديدة منها: ترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على خصوبة التربة، وزيادة محصولية الفدان.


توريد القمح

حصاد القمح

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سنابل الخير تتوافد على الصوامع بالمحافظات.. محافظ الأقصر يشارك بمؤتمر للمزارعين تحت شعار "توريد القمح واجب وطنى".. محافظ بنى سويف: نستهدف توريد 230 ألف طن الموسم الحالى.. و"زراعة الفيوم": المحصول مبشر بالخير

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:00 م

وكيل زراعة الفيوم: محصول القمح مبشر بالخير رغم تأخر الحصاد

الخميس، 14 أبريل 2022 06:00 ص

جهود مكثفة لمديرية الزراعة بالفيوم للحفاظ على محصول القمح.. المديرية تشن حملات مكبرة لمكافحة القوارض.. و170 حقلا إرشاديا للمزارعين.. وندوات توعية بالمدارس الحقلية.. وتوفير المبيدات والأسمدة بالجمعيات الزراعية

الإثنين، 28 فبراير 2022 06:00 ص

زراعة الفيوم : تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 19 يناير 2022 04:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة