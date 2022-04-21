ندوة توعوية لأصحاب الأراضى الزراعية بأهمية توريد الأقماح للصوامع بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

واصل مسئولى مديريتى الزراعة والرى بمحافظة الفيوم، الندوات التوعوية للفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية، بأهمية توريد الأقماح للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك كواجب وطنى وقومى، إضافة لتشجيع المزارعين للتوجه لأساليب الرى والميكنة الزراعية الحديثة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالجمعية الزراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والنائبين محسن أبو سمنة، ومحمد ثابت الجمال عضوى مجلس النواب، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من مسئولى الزراعة والرى بالفيوم، وحشد من الفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية.

أشار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالفيوم، إلى أن الحملات التوعوية تأتى فى إطار الحرص على حث أصاب الأراضى الزراعية، بتوريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، كواجب وطنى وقومى فى ظل الأحداث والأزمات الأخيرة التى تمر بها معظم دول العالم.

وأضاف، بأن الندوات مستمرة طوال موسم حصاد وتوريد محصول القمح، مع استمرار الندوات التوعية بشأن تشجيع المزارعين لاستخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى حصاد محصول القمح وتجهيز أراضيهم للزراعة، بما يوفر الوقت والجهد ويعمل على جودة نقاوة المحصول، فضلاً عن التوجه لنظم الرى الحديث بدلاً من الرى بالغمر لما له من فوائد عديدة منها: ترشيد استهلاك مياه الري، والمحافظة على خصوبة التربة، وزيادة محصولية الفدان.