نائبة فى الكنسيت لبينيت بعد منعه "مسيرة الأعلام" من دخول القدس: أنت جبان ومسكين

وكالات

وصفت النائبة في الكنيست الإسرائيلي ماي غولان رئيس الوزراء نفتالي بينيت دون أن تسميه بـ"الجبان والمسكين" بعدما منعت الشرطة مسيرة نظمها متطرفون يهود من الوصول للقدس الشرقية المحتلة.

وقالت غولان عبر "تويتر": "أيها الجبان المسكين.. لا يمكن لسياسي صغير مثلك أن يعرض الدولة اليهودية الوحيدة التي لدينا للخطر ويمنع حرية الحركة لليهود في عاصمتنا".

وأضافت: "سوف نتذكر الضرر الذي تسببه لنا إلى الأبد".

פחדן עלוב!

לא ניתן לפוליטיקאי קטן כמוך לסכן את המדינה היהודית היחידה שיש לנו ולמנוע חופש תנועה ליהודים בעיר הבירה שלנו. הנזק שאתה עושה לנו יזכר לדיראון עולם! — May Golan מאי גולן (@GolanMay) April 20, 2022

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن غولان كانت تقصد بينيت في تغريدتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام مئات من المتطرفين اليهود في "مسيرة الأعلام" التي كانت تستهدف الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة.