مياه بنى سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، لإستقبال عيد الفطر المبارك وفصل الصيف، مشيرة إلى أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف و عمل الصيانة والدورية و التطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات(مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

وأكدت المهندسة دينا، فى بيان لها على أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً .

وفى سياق متصل، قامت إدارة التوعية بعمل حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه تزامنا مع إقتراب عيد الفطر المبارك، فى إطار حرص الشركة على الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف فيها.