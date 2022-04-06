رئيس شركة مياه بنى سويف تتفقد مشروعات "حياة كريمة"

كتب أحمد حسن

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف مشروعات إعادة تأهيل محطة مياه كفر ناصر وإعادة تأهيل محطة مياه البرانقة، إعادة تأهيل محطة الفقاعى مركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة وذلك ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والتي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط .

وفي سياق متصل أجتمعت المهندسة دينا مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ورئيس القطاع التجاري ومديري عموم الفروع وذلك لمتابعة خطه (صيانه المحابس، التسريبات، برنامج تقليل الفاقد Dmz، غسيل الشبكات، متابعه الخلسه والتعامل مع العدادات مسبقة الدفع)، يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات و التي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط.

وجدير بالذكر أنه للتيسير علي السادة العملاء قامت الشركة بالتوسع في وسائل الدفع الإلكترونية توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية ( p.o.s ) في مراكز خدمات العملاء علي مستوي الشركة والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه وجميع خدمات العملاء، بإستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية وكذلك QR code .