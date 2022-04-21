منطوق حكم الجنايات على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى.. فيديو وصور

كتب عبد الله محمود - أحمد عبد الهادى - أحمد الجعفرى - تصوير خالد كامل

حصل "اليوم السابع"، على منطوق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الخميس، الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن المشدد على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وتضمن منطوق الحكم السجن المشدد حضوريا 10 سنوات لـ5 متهمين بينهم علاء حسانين، والسجن المشدد حضوريا 5 سنوات لـ16 متهما على رأسهم حسن راتب، والسجن المشدد غيابيا 5 سنوات لاثنين آخرين.

جاء في نص منطوق الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة البرلماني السابق علاء حسانين وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل وناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات..

ومعاقبة المتهمين عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة على وإسحاق حليم حبيب وميلاد حليم حبيب وعبد العظيم عبد الكريم وأحمد عبد العظيم وشعبان مرسي ومحمود رفعت بيومي ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري أحمد وعلي محمد حسنين وأشرف محمد صلاح ومحمد السيد عبد الرحمن وحسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل متهم.

وغيابيا بمعاقبة المتهمين رمضان إبراهيم ومحمد عبد العظيم بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.







































