"ممشى شيرى" أجمل فسحة ونزهة عائلية فى ليالى رمضان بالغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد اليوم السابع، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على ممشى شارع شيرى بمدينة الغردقة، في ليالى رمضان، حيث يستقبل الممشي يوميا أعدادا كبيرة من الأسر من أهالي مدينة الغردقة لقضاء وقت ممتع مع أسرهم .



ويعد ممشى شيرى من أهم مناطق الترفيه وأشهرها في الوقت الحالي بمدينة الغردقة، حيث جرى تحويل شارع شيرى من طريق للسيارات إلى ممشي سياحي ضخم وتجهيزه بمقاعد وأشجار وأكشاك ومحال تجارية بأشكال نموذجية لاستقبال المواطنين .



كما تم تجهيز الممشى بجميع الخدمات من حيث دورات المياه، وكذلك الخدمات الأمنية وعدم مرور السيارات بالممشي السياحي حفاظًا على أرواح الأطفال والمواطنين.



كذلك يعد ممشى شيرى بالغردقة من أكبر المناطق التجارية السياحية بالغردقة، حيث يضم عددا كبيرا من المحال التجارية المختلفة ومنها العاديات السياحية ويقبل عليه عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة للتنزه به .



يذكر أن مدينة الغردقة تضم عددا من المناطق الترفيه المختلفة منها ممشي شيرى وكورنيش شاطئ عام 4 وكذلك كورنيش فلفلة وممشي النصر والشيراتون .