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محافظ البحر الأحمر يتفقد ممشى شيرى السياحى بالغردقة

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:00 ص
محافظ البحر الأحمر يتفقد ممشى شيرى السياحى بالغردقة المحافظ يتفقد ممشى شيرى
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، ممشى شارع شيرى السياحى بمدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية بالممشى والوقوف على أعمال النظافة ورأى المواطنين فى أعمال التطوير والتجميل به.
 
و أكد المحافظ فى بيان ، على تكثيف أعمال النظافة بالممشى، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الممشى حتى يظهر بالشكل الجمالى اللائق بالمحافظة الساحلية. 
 
ومن ناحية أخرى حرص المحافظ على الاستماع إلي مطالب المواطنين المتواجدين بالممشى ، مؤكدا لهم أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها . 
 
1- المحافظ يتفقد ممشى شيرى
المحافظ يتفقد ممشى شيرى

2- المحافظ يطالب بالمحافظة على نظافة المكان
 المحافظ يطالب بالمحافظة على نظافة المكان

 


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محافظ البحرالاحمر

ممشى شيرى السياحى

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