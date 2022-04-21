مقتل مواطن بسبب خلافات أسرية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى مواطن حتفه بالفيوم، حيث نقلت جثته لمستشفي الفيوم العام، وتبين إصابته بعدة طعنات واتهمت أسرته أحد أقاربه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مستشفي الفيوم العام استقبل جثة محمد ك 63 سنة مدير عام بالمعاش وتبين أن الجثة بها طعنات متفرقة واتهمت أسرته محمد ص 40 سنة مدرس من عائلة المجني عليه بقيامه بطعنه بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.