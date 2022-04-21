اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 10:06 م
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مقتل مواطن بسبب خلافات أسرية فى الفيوم

الخميس، 21 أبريل 2022 08:27 م
مقتل مواطن بسبب خلافات أسرية فى الفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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لقى مواطن حتفه بالفيوم، حيث نقلت جثته لمستشفي الفيوم العام، وتبين إصابته بعدة طعنات واتهمت أسرته أحد أقاربه بالتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان مستشفي الفيوم العام استقبل جثة محمد ك 63 سنة مدير عام بالمعاش وتبين أن الجثة بها طعنات متفرقة واتهمت أسرته محمد ص 40 سنة مدرس من عائلة المجني عليه بقيامه بطعنه بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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