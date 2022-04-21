مصرع 3 أشقاء وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بالقنطرة شرق في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، علي طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسه الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء مقيمبن بكفر سعد بمدينة دمياط، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة في كلية الصيدلة، وأحمد محمد عثمان 22 عامًا، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد عثمان 19 عامًا، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عامًا.