مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على رافد الطريق الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، وجثة الطفلة لمستشفى البرلس المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادثين الأول مصرع بسملة محمد خيري عطية، 3 سنوات، من قرية العنابرة، دهستها سيارة، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة.

كما أصيب 4 أشخاص لتصادم سيارتين ملاكي على رافد الطريق الدولي الساحلي، وتبين إصابة محمد رضا عبدالله، 20 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات وسحجات، وتيسير رضا عبد الله، 15 سنة، بكدمات وسحجات، وسيف الدين أحمد محمد، 67 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.