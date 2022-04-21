إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكى، بمدخل الزهراء الدولي الساحلي، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث بين سيارتين ملاكي بمدخل الزهراء، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من سارة سعيد علي 25 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويارا بسام محمد، 23 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومي وحيد يحيي، 23 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونسمة خالد النويهي، 23 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.