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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالدائرى الأوسطى بالقاهرة

الخميس، 21 أبريل 2022 08:29 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بالدائرى الأوسطى بالقاهرة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى الأوسطى بالقرب من كارتة حسن علام بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى البنك الأهلى، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالدائرى الأوسطى بالقاهرة الجديدة ووجود متوفى ومصابين، وانتقل رجال المرور الى المكان وتبين انقلاب سيارة نقل، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ادارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن القاهرة

القاهرة الجديدة

الدائرى الاوسطي

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