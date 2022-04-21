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مصرع أب وطفله وإصابة زوجته واثنين من أبنائهما فى حادث مرورى بطريق الواحات

الخميس، 21 أبريل 2022 08:38 م
مصرع أب وطفله وإصابة زوجته واثنين من أبنائهما فى حادث مرورى بطريق الواحات إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص وطفله مصرعهما وأصيبت الأم و2 من أطفالهما في حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات  الصحراوى ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث بالكيلو 20 بطريق الواحات البحرية وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع الأب وطفله وإصابة الزوجة واثنين من أبنائها، وتم نقلهم إلى مستشفى الواحات للعلاج.

وتم إيداع الجثتين المشرحة، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.


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