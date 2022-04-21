مستشار الرئيس الأوكرانى: روسيا فشلت فى تحقيق أى تقدم خلال آخر 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن روسيا فشلت في تحقيق أي تقدم خلال آخر 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا أدركت أنها غير قادرة على السيطرة على آزوفستال بالقوة، موضحا أن روسيا تجهز لإجراء استفتاء لانفصال خيرسون.



وفى وقت سابق طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.



وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".



وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".