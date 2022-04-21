مديرية تموين الإسكندرية تضبط لحوما مصنعة وسلع مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع مصنعات اللحوم والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضر لأحد محلات العطارة لعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء وتم التحفظ علي عدد 16 جوال دقيق 72% زنة الجوال 50 كجم، 4 أجوله كركديه أوزان مختلفة.

كما تم تحرير محضر ضبط محل لتصنيع اللحوم بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و تم التحفظ علي كيلو لحمة مفرومة، 17طبق برجر زنه الطبق 500 جم، وكذلك تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 144 زجاجة زيت شعر ماركات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.