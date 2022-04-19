ضبط مصنع لحوم بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع مصنعات اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص و تم تحريز كجم لون كامينا ،10 كجم لحوم جاموسي هندي مجهول المصدر ،16 كجم لحوم برازيلي بقرى مجهول المصدر ، 75 كجم لحوم هندي مجهولة المصدر ،30 كجم كبدة مجهولة المصدر ،20 كجم دقيق بروتين مجهول المصدر ،90 كجم سوسيس مجهول المصدر ،40 كجم همبرجر بدون بيانات ،20 كجم سجق بدون بيانات ،51 كجم بانيه دجاج بدون بيانات ، 12 كجم لحم مفروم بدون بيانات ،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.