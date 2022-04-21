محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المناطق غير المخططة.. صور

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و أشرف أنور، نائب رئيس المدينة، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس علاء بكرى، مدير إدارة التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وقال محافظ قنا، إنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه ، و أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكة "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة ، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.

وأضاف الداودى، أن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، مشيرا إلى أنه تم إحلال وتجديد 77% من اجمالى 11.5 كم خطوط وشبكات مياه بمناطق نواحى المنشية وعزبة خليفة، و 72% من اجمالى 11.1 ك، خطوط وشبكات مياه بنجع سعيد وأرض الدقينى، و 85% من اجمالى 12.2 كم خطوط وشبكات مياه بمنطقة نواحى الحاكم العسكرى وعزبة البوصة والنحال، و73% من إجمالى 30.5 كم خطوط وشبكات مياه بمنطقة نواحى الزبيدى والحصواية والعبابده، و84% من أجمالى 22 كم خطوط، وشبكات مياه بمنطقة نواحى مركز شباب الكنوز، واضاف أنه تم تنفيذ 50% من أعمال زرع الأعمدة الكهربائية بالمناطق المستهدفة.

ووجه الداودى، المسئولين بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المناطق المستهدفة لمظهرها الحضارى.

كما التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بعدد 38 شاب من الشباب المتقدمين لمشروع "سيارة الطعام المتنقلة" اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك لتذليل العقبات التى تواجههم، أثناء البدء فى مشروعهم.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد فرغلى مدير البنك الزراعى المصرى بقنا، ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ووممثل عن إدارة الحماية المدنية وعن شرطة المرافق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقال محافظ قنا إن مبادرة "سيارة الطعام المتنقلة" تأتى فى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية ومراعاة سلامة الغذاء وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.





كما وجه "الداودى" المسئولين التنفيذيين بالعمل على تيسير الإجراءات على الشباب لتشجيعهم فى بداية حياتهم لإقامة مشروعهم الخاص، مشددًا على الالتزام بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائياً، وذلك بناءً على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته ،كما تم الاتفاق مع البنك الزراعى بقنا على تمويل الشباب ومساعدتهم بتقديم القرض كاملا لشراء سيارات الطعام بفايدة تصل إلى 5 % متناقصة.



يذكر أن محافظة قنا سوف تبدأ فى إصدار تراخيص لعربات المأكولات الثابتة، كأحد المشاريع الخاصة بالشباب، تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.