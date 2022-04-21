محافظ قنا يعلن عن خطوط سير سرفيس جديدة فى نجع حمادى وقوص وقنا الجديدة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقة اللجنة العليا للمواقف على تدعيم بعض خطوط السير بسيارات ميكروباص حديثة آمنة تربط بين مركزى نجع حمادى وقوص وقراهم، فضلا عن دعم مدينة قنا الجديدة بعدد من خطوط سير سرفيس داخلية، وذلك فى إطار حرص محافظة قنا على توفير وسيلة مواصلات آمنه لنقل المواطنين.

وقال محافظ قنا، إنه تم دعم مركز نجع حمادى بـ11 خط سير جديد؛ وهى كالتالى: (3 خطوط لقرية القصر - 5 خطوط لقرية القناوية - 3 خطوط لقرية الصياد)، بالإضافة إلى 16 خط سير جديد لمركز قوص (2 خط لقفط شرق - 2 خط لقفط غرب - 2 خط لقرية حجازة بحرى - 2 خط لقرية حجازة قبلى - 2 خط لقرية العليقات - 2 خط لقرية خزام - 2 خط لقرية الكلالسة - 2 خط لقرية جراجوس) .

وأضاف الداودى، أن الشروط المطلوبة للحصول على السيارة هو خاص بمواصفات المركبة فلا بد ان تتسع لـ 14 راكب، وأن تكون موديل 2022 وأن تعمل بالبنزين ومجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، بينما الشروط المطلوبة فى المتقدمين هى إلا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وقت فتح باب التقديم، وألا يكون حاصلا على خط سير سيارة أجرة قبل ذلك وأن يكون من ذات المركز والمدينة المتقدم لها وألا يكون من العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للمواقف وافقت أيضا على طلب جهاز مدينة قنا الجديدة بفتح خط سير سرفیس داخلى بمدينة قنا الجديدة بعدد (5) سيارات ميكروباص بنفس شروط سيارات السرفیس الداخلى بمدينة قنا (ميكروباص عدد الركاب 16 راكبا حسب التصميم الأصلى للمصنع المنتج بطرقة داخلية تعمل بالنزين ومجهزه غاز طبيعى – وجود ممر يتوسط المقاعد بنسبة 1:2 مقعد لتسهيل حركة الركاب داخل السيارة – ألا تقل مساحة الممر عن عرض (50:30) سم بطول السيارة – موديل السيارة 2022 مكيفة الهواء – لون السيارة أصفر – طول السيارة (5380) مم وارتفاعها (2285) مم، على أن يتم إضافة شعار مدينة قنا الجديدة عليها بصورة ظاهرة مع أخذ إقرارات على أصحاب الخطوط بعدم الخروج خارج المدينة، وعدم المطالبة بتغيير خطوط السير للسيارة مع تكليف جهاز مدينة قنا الجديدة بتحديد تعريفة الركوب ومسار خط السير.

وذكر الداودى، أنه سيجرى تلقى طلبات التقدم فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022 حتى 7 / 6 / 2022، على أن تقدم الطلبات بالوحدات المحلية المستهدفة بمدينتى (قوص ونجع حمادي) وجهاز مدينة قنا الجديدة بالنسبة لخطوط سير السرفيس.