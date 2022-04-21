محافظ شمال سيناء: افتتاح مشروعات جديدة بالعيد القومى للمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن انطلاق احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومى غدا بافتتاح مشروعات جديدة .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية له اليوم ، أنه سيتم غدا افتتاح مسجد العاطى الوهاب أحد أكبر مساجد مدينة العريش وسينقل التليفزيون المصرى شعائر صلاة الجمعة من هناك ، بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد آخرى بمختلف ربوع المحافظة، وافتتاح 6 مساجد تم صيانتها بالشيخ زويد.

وتابع محافظ شمال سيناء ، أنه تم تشكيل تحالف يضم 4 جهات هى محافظة شمال سيناء وجمعيات أهلية، لتنمية وتمكين أهل سيناء ، ويهدف لدعم صغار المزارعين بالشيخ زويد وتوابعها برفع كفاءة الآبار وإنشاء آبار جديدة وسيتم البدأ بالتنفيذ بعد عيد الفطر ، وهذا الإطار قيام أحدى الجهات المجتمعية بمد المزارعين بالبذور ومستلزمات الزراعة وشراء المنتجات الزراعية منهم.

وأوضح محافظ شمال سيناء ، أنه تقوم الأجهزة المسئولة عن الخدمات الأساسية من مياة وكهرباء بإصدار بيانات توضح أسباب إنقطاع المرافق للمواطنين والتعامل مع شكاواهم وتم التأكيد على ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى وسيتم إصدار كتاب دورى بهذا الخصوص.

وقال أن محطة تحلية المياه العملاقة غرب مدينة العريش بطاقة 100 متر مكعب يوم جاهزة للتشغيل وسيتم توصيل الكهرباء لها مع أعمال الإنتهاء من محطة الكهرباء بالعريش خلال شهرى مايو ويونيو القادمين.

وأشار إلى أن ملف التعويضات للأراضى الواقعة داخل سور مطار العريش جارى التنسيق مع جهات الاختصاص. لتقسيم المنطقة الى قطاعات وسيتم معاينة كل قطاع على حدة، وتم الإنتهاء من حصر 95% من الأراضى داخل مدينة العريش، وهناك توجيهات بسرعة صرف تعويضات المزارعين خارج سور المطار ، واليوم تم التصديق لما يقارب 100 اسم وسيتم الصرف لهم .

وقال محافظ شمال سيناء، إنه اليوم أصدر القرار رقم 117 لعام 2022 الخاص برفع قيمة التعويضات فى بعض البنود منها زيادة قيمة التعويضات بنسب 25% : 50% ، إضافة بند جديد للتعويض عن مرافق المنزل من أبواب وشبابيك وأدوات صحية بحد أدنى 5 آلاف جنية وحد أقصى 30 ألف جنية، وزيادة التعويض للمنازل هدم كلى بالشيخ زويد والعريش بنسبة ٢٥% عن القيمة المقررة ، واستمرار استفادة المواطنين من الزيادةال 25% المقررة عن الهدم الجزئى بالقرار رقم 65 وزيادة سعر المتر فى الهدم الجزئى إلى 750 جنية للمتر.

وأشار محافظ شمال سيناء ، أنه تم إدخال شريحة جديدة من التعويضات ورفع سقف التعويض لمزارع الدواجن والمواشى تتطبق على كل أرجاء المحافظة.

وقال محافظ شمال سيناء ، أنه يوم الأحد القادم ببئرالعبد سيتم إفتتاح منشآت تعليمية للازهر والتربية والتعليم ووضع حجر الأساس لمجمع إسلامى والمدرسة الفكرية، وافتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل يوم السبت القادم.

وأشار أن مراسم العيد القومى تشمل وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول وافتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد الذى يضم 48 ورشة مجهزة وبنك مصر سيدعم هذه الورش إضافة إلى الحفل الفنى بمديرية ثقافة شمال سيناء، ويوم الثلاثاء القادم افتتاحات مركز نخل وتضم مدرسة نخل الصناعية وتوزيع 50 منزل بدوى وسد ام البارد لحماية مدينة نخل وتسليم عقود الاستفادةبالتجمعات التنموية التى تضم 10 تجمعات وسيتم تسليم تجمعات النثيلة 1 , 2.

وفى تصريحاته وجه محافظ شمال سيناء الشكر الإمام الأكبر شيخ الأزهر على دعمة لمحافظة شمال سيناء وبناء وتجهيز 25 منزل بالكامل بمنطقة الشياحة بالوسط.

وقال إنه جارى التخطيط لإنشاء مجمع مصالح متكامل بالكيلو 17 وهو الامتداد الطبيعى لمدينة العريش لجذب الكتلة السكانية فى اتجاة الغرب وسيكون على غرار مايتم فى العاصمة الإدارية الجديدة.