محافظ بنى سويف يناقش خطة استعدادات مديرية التعليم لعقد امتحانات نهاية العام

بنى سويف - فريق المحافظات

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، مع مسئولى قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التى اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتى من المقرر أن تبدأ فى السابع من شهر مايو المقبل وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديرى عموم الديوان والإدارات التعليمية وشئون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشئون القانونية والتوجيه المالى ووكلاء الإدارات ومديرى المراحل، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وتم التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وتكون بعيدة عن أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية، مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التى تواجه العملية الامتحانية.

وأضاف "عبد التواب"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعى وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه.

كما جرى التأكيد على وضع جداول الامتحانات فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول والا يتواجد بها مصدر مياه، مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين فى الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

كما طالب وكيل الوزارة لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بسرعة الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وإعداد وتجهيز اللجان، حيث يؤدى أكثر من 63 ألف طالب وطالبة الامتحان خلال 312 لجنة على مستوى المحافظة.