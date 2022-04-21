اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 12:32 م
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محافظ بنى سويف يوجه بمعاينة شكوى سيدة مسنة من قرية سنور

الخميس، 21 أبريل 2022 12:13 م
محافظ بنى سويف يوجه بمعاينة شكوى سيدة مسنة من قرية سنور اجتماع محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لقاءه المفتوح مع المواطنين، لبحث شكواهم ومطالبهم ومقترحاتهم فيما يخص الخدمات والمرافق واحتياجاتهم اليومية والحياتية، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية، لسرعة إيجاد الحلول والاتفاق على تنفيذها.

واستمع المحافظ لمطلب إحدى السيدات المسنات "خضرة جودة" من ناحية سنور مركز بنى سويف، والتى تلتمس الحصول على تصريح لردم ، الأرض ورفع سقف منزلها والحوائط نظراً لسوء حالته(بحسب ما جاء بالشكوى).

واستمع المحافظ لرئيس المدينة عن تفاصيل الطلب المقدم ، موجهاً بمعاينة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لإمكانية منحها التصريح من خلال الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية اللازمة لذلك

حضر اللقاء المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب .

 


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