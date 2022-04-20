محافظ الدقهلية يحيل 135 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يجرى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى يجرى تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بنطاق مراكز ومدن المنصورة وبندر ميت غمر ودكرنس والمطرية وطلخا والسنبلاوين، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وتحرير 135 محضرا بمخالفات متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالمراكز المذكورة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية نطاق المراكز المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على المخابز والأسواق بمراكز ومدن المنصورة وبندر ميت غمر ودكرنس والمطرية وطلخا والسنبلاوين، وقد تم فى مجال المخابز تحرير عدد 46 محضر نقص وزن و19 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر تجميع دقيق عدد 4 شكائر و3 محاضر تصرف فى الدقيق عدد 15 شيكارة ، ومحضر عدم وجود قائمة و6 محاضر عدم وجود سجل، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر توقف مخبز بدون إذن، وفى مجال الأسواق تم تحرير 36 محضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تم تحرير 3 محاضر بدون ترخيص و9 محاضر غلق بقال تموينى فى مواعيد العمل ومحضر تجميع مواد مدعمة و2 محضر تصرف فى سلع مدعمة ومحضر وجود سلع بدون فواتير وتم التحفظ على250 كيلو طحينة بيضاء ومحضر عدم الإلتزام بقواعد بيع الخبز السياحي.

وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.

ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.