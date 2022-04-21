محافظ الدقهلية: تنفيذ خطة شاملة لتطهير وتنظيف مجرى نهر النيل بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية، بمتابعة تنفيذ خطة شاملة لأعمال تطهير وتنظيف مجاري فرع نهر النيل بمدينة المنصورة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الري، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد بدأ بالفعل تنفيذ خطة تستهدف تحسين المنظر البصري والجمالي لفرع النيل بالمنصورة، وكذلك تساهم بشكل كبير في تحسين نوعية المياه وأيضا تقليل الفاقد نتيجة ما يستهلكه نباتات الحشائش وورد النيل بالمجري المائي، موضحا أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال الإدارة العامة للنيل بالمنصورة بإشراف المهندسة سها مصطفي مدير عام الإدارة.



وأشاد "مختار" بالتعاون الكامل لمديرية الري بالدقهلية في تنفيذ المشروعات والخطط التي تستهدف صالح أبناء الدقهلية، مؤكدا متابعته الشخصية لأعمال تنفيذ الخطة المشار إليها.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بمتابعة التطهير الدوري للمجاري المائية للحفاظ مياه النيل وتحسين نوعية المياه، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفي إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية.