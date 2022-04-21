محافظ الدقهلية يبحث تنفيذ مشروع المحور المرورى الجديد على النيل

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس بممثلى وزارة الرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل ، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل لبحث ومناقشة تنفيذ مشروع المحور المرورى الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة .

بحضور المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس السيد صبحى وكيل الوزارة لقطاع حماية النيل بالدقهلية، والمهندسة سهى مصطفى مدير عام حماية النيل بالدقهلية، والمهندسة ريهام عبدالشافى مدير المكتب الفنى بالمحافظة، والمهندسة لمياء إبراهيم إدارة حماية النيل، والمهندس سامح الجناينى مديرية الرى بالدقهلية .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للبدء الفورى فى تنفيذ المشروع لخدمة أبناء المحافظة .

وأشار "مختار" إلى أن المحور المرورى الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتى مقابر قولنجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10.5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية.

وأكد محافظ الدقهلية على أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على مجرى النيل والعمل المتواصل لتطوير وجهات النيل وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء على الأزمات المروية بالمدن الرئيسية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التى تلبى مطالب المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية فى هذا الشأن.

وفى إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والفريق كامل الوزير وزير النقل.