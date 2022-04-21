محافظ البحيرة يكرم 150 عامل نظافة لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذى يقوم به عمال النظافة فى المحافظة على مدار الساعة، لإظهار المحافظة بالشكل المشرف وابراز المظهر الحضاري والجمالي ومنع تراكم القمامة.

وأضاف أن دورهم يعد من أهم الأدوار وأشرفها بالعمل بكل تفانى وإخلاص وشرف والمساهمة فى بناء الوطن، مقدماً التحية والتقدير لهم ولكل عامل على أرض البحيرة، وكذا التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء المحافظ لعدد 150 عامل نظافة من العمال المميزين واهدائهم شهادات التقدير ومكافأة بواقع 10 عمال من كل مركز من مراكز المحافظة ال15 تشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد وتقديراً لجهودهم البارزة هم وزملائهم في متابعة أعمال النظافة والتجميل بشوارع المحافظة، مما ساهم في ظهورها بالشكل والمظهر اللائق.

حضر التكريم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المعنين بالنظافة.