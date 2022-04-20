استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددا على التواجد المستمر لكافة القيادات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية ، للعمل على حل اى مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

كما شدد محافظ البحيرة على التزام كافة الجهات المعنية بتعليمات وضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ وحازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسؤولى شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية .