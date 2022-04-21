محافظ الإسكندرية يناقش إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصرى والعربى والإفريقى لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الإتحاد الدولي، وذلك لمناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة تأتى بالتزامن مع العيد القومى ال70 لمحافظة الإسكندرية لعام 2022.

رحب المحافظ بإقامة البطولة الدولية لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام العالم.

وقدم الشكر إلى الإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومى القادم لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه؛ قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفاعليات الرياضية لها، وأهداه تمثال الإتحاد المصرى والعربى لكمال الأجسام تكريمًا له على هذا الدور المؤثر.