محافظ الاسكندرية يشدد على تكثيف الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لطلاب المحافظة لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد مدير المديرية، أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل وامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى 2021 / 2022، على أن تبدأ الامتحانات في 19 من أبريل الجاري وتنتهي في 26 من مايو المقبل.

ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب ، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان ، وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب ، ومراعاة أيام الأعياد للإخوة الأقباط في الجداول الامتحانية.

كما كلف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات اول بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه، عقد الدكتورمحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ونادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًـا موسعًـا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية ، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات ، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام .

وفي سياق متصل؛ وجَّه (سعد) بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح عدد الطلاب (16) طالبا بكل لجنة بدلا من( 20) طالبا، طبقًـا لموافقة المحافظ ، وذلك للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان، مُوضحًا أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

ويُذكر بأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ في الفترة من 21 / 5 / 2022 حتى26 / 5 / 2022 ، وتم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية لتأمين خطوط السير.