محافظ أسيوط يفتتح مقر الإدارة العامة للصيدلة ووحدة تدريب إنعاش القلب الرئوى

أسيوط – فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة تدريب انعاش القلب الرئوى بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة، وتفقد أعمال التطوير التى تمت بالمركز كما افتتح المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة بشارع الجمهورية بحى شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن سلسة الافتتاحات التى يجريها المحافظ بمناسبة الاحتفالات بعيد أسيوط القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائى والدكتورة راندا رفعت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتور أحمد مرعى نائب مدير الإدارة لشئون التفتيش الصيدلى والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائى بإدارة الصيدلة والدكتورة ايمان شرشر مدير إدارة مركز التدريب التابع للصحة.

بدأ المحافظ جولته بافتتاح أعمال التطوير التى تمت بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية والتى نفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم إضافة وحدة جديدة بالمركز للتدريب على انعاش القلب الرئوى لتخدم اقليم وسط الصعيد بناءا على توجيهات وزير الصحة لتدريب وتعليم أطباء كليات الطب على تدريب انعاش القلب الرئوى للحصول على شهادة مزاولة المهنة وعقب الافتتاح تفقد المركز لمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات بتكلفة تبلغ 8 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من الدكتورة إيمان شرشر مدير المركز على أعمال التطوير التى شملت التجهيز بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة حاسب آلى ولاب توب وشاشات عرض، حيث يضم 9 قاعات بأحجام متفاوتة تسوعب المئات من المتدربين، بالإضافة إلى غرف إقامة بواقع 11 غرفة تحتوى على 20 سريرا واستراحة محاضرين وغيرها من الملحقات والتجهيزت الفنية اللازمة لعملية التدريب وتم خلال عامين عقد ما يقرب من 42 ألفا 576 دورة تدريبية وورشة عمل ومؤتمر واجتماع بالمركز.

كما افتتح المحافظ المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة والذى تم إنشاؤه بالطابق الثانى بمبنى مخزن الأدوية الرئيسى بشارع الجمهورية بحى شرق مدينة أسيوط واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة عن أعمال التطوير والتجهيزات التى تمت للمبنى ونفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مساحة 1200 متر للطابقين بواقع 600 متر لكل طابق حيث يحتوى الطابق الأول على مخزن الأدوية الرئيسى وتجهيز الطابق الثانى للمقر الجديد للادارة حيث تم تزويده بأعلى مستوى من الأجهزة ويحتوى على قاعة محاضرات تسع لـ250 صيدلى ومكاتب للادارة والتفتيش الصيدلى وفى الختام قدمت مدير إدارة الصيدلة درع الإدارة لكل من محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى التطوير والتجهيز الذى تم بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة ومقر الإدارة العامة للصيدلة والذى يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين فى كافة قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، بناءً على خطة متكاملة لتحقيق تطوير شامل فى كافة القطاعات الصحية للارتقاء بالمنظومة والتى تنعكس على توفير خدمات أفضل للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووفقا لاستراتيجة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.



محافظ أسيوط يفتتح الإدارة العامة للصيدلة



محافظ أسيوط يتفقد الإدارة العامة للصيدلة

محافظ أسيوط يتفقد الإدارة العامة للصيدلة من الداخل

محافظ أسيوط والعاملين بالإدارة العامة للصيدلة

محافظ أسيوط يفتتح وحدة تدريب انعاش القلب الرئوي بمركز التدريب