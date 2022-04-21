محافظ أسوان يتفقد المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، بجانب الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالإضافة إلى مديرى الجهات التنفيذية والأمنية.

يأتى ذلك من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية وتسخير كافة الإمكانيات أثناء فترة الأعياد المتتالية خلال الأيام المقبلة، والتى تضم عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية، مع إزالة الإشغالات، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب الاهتمام بدورات المياه العمومية، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية للمناطق المحيطة بدور العبادة.

ووجه إلى رفع كفاءة حديقة فريال وباقى الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، علاوة على طرح كافتيريا حديقة فريال المطلة على النيل مباشرة، مع الإسراع فى تركيب عدد 2 نافورة وسط النيل أمام النجع القبلى والبحرى لجزيرة أسوان، وهو الذى يتزامن معه دراسة إقامة تمثال للأميرة فريال وسط الحديقة.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد بمختلف الوحدات المحلية، وهو الذى يتوازى مع متابعة انتظام وسير العمل، ووقف الأجازات، فضلاً عن تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما وجه، مسئولى المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وخاصة فى الجزر والمناطق التى تشهد ارتفاع معدلات حالات الغرق.















