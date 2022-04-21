اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 6 أساتذة بعدد من الكليات

الخميس، 21 أبريل 2022 01:21 م
مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 6 أساتذة بعدد من الكليات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – فريق المحافظات

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وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال ، على تعيين 6 أساتذة بعدد من كليات الجامعة .

فقد نصّت القرارات على تعيين 2 أساتذة فى كلية الطب وهم الدكتورة حنان شرف الدين محمد إبراهيم أستاذا لطب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة أمل محمد عبد العال إسماعيل أستاذا بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بالكلية .

وفى كلية العلوم فقد اشتملت القرارات على تعيين الدكتور حسينى سميح محمد إبراهيم أستاذا فى الكيمياء تخصص كيمياء تحليلية بقسم الكيمياء بالكلية ، وكذلك تعيين الدكتورة سناء مصطفى محمد أستاذا تخصص موارد بشرية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة .

ونصت القرارات فى كلية التربية الرياضية على تعيين الدكتور أيمن عبد العزيز عبد الحميد أستاذ تدريب كرة السلة بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بالكلية , وأيضا فى كلية الآداب تعيين الدكتور حامد عبد الحميد محمد حسانين استاذا تخصص تاريخ حديث ومعاصر بقسم التاريخ بالكلية .

 


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تعيين اساتذة بجامعة اسيوط

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