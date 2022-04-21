مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 6 أساتذة بعدد من الكليات

أسيوط – فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال ، على تعيين 6 أساتذة بعدد من كليات الجامعة .

فقد نصّت القرارات على تعيين 2 أساتذة فى كلية الطب وهم الدكتورة حنان شرف الدين محمد إبراهيم أستاذا لطب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة أمل محمد عبد العال إسماعيل أستاذا بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بالكلية .

وفى كلية العلوم فقد اشتملت القرارات على تعيين الدكتور حسينى سميح محمد إبراهيم أستاذا فى الكيمياء تخصص كيمياء تحليلية بقسم الكيمياء بالكلية ، وكذلك تعيين الدكتورة سناء مصطفى محمد أستاذا تخصص موارد بشرية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة .

ونصت القرارات فى كلية التربية الرياضية على تعيين الدكتور أيمن عبد العزيز عبد الحميد أستاذ تدريب كرة السلة بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بالكلية , وأيضا فى كلية الآداب تعيين الدكتور حامد عبد الحميد محمد حسانين استاذا تخصص تاريخ حديث ومعاصر بقسم التاريخ بالكلية .