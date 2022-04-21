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ماكرون يعتزم إلقاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 21 أبريل 2022 02:05 م
ماكرون يعتزم إلقاء خطاب النصر ببرج إيفل حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية إيمانويل ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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اختار الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" برج إيفل في "حديقة شامب دي مارس" بالدائرة السابعة لإلقاء خطاب النصر، وذلك حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الاحد القادم 24 أبريل الجارى.
 
وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس أنه في حالة وجود مشكلة فنية، توجد خطة احتياطية حيث يمكن للرئيس المنتهية ولايته ماكرون إلقاء خطابه من قصر "ليزانفاليد" بالدائرة السابعة في باريس ولكن هذا الخيار غير مفضل.
 
ويذكر أنه في عام 2017، بنهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وإعلان فوزه رئيسا للجمهورية، القى الرئيس ماكرون خطاب الفوز من متحف اللوفر.

ماكرون

مارين لوبان

الانتخابات الفرنسية

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